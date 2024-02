Morreu Wayne Kramer, guitarrista dos MC5

O músico da banda proto-punk, autora de Kick out the jams, tinha 75 anos.

A sua guitarra veloz, furiosa, angular, arame farpado e ginga sexy no mesmo movimento, ajudou a inventar o punk. Morreu Wayne Kramer, co-fundador, guitarrista e vocalista dos MC5, grupo proto-punk formado em 1963 em Detroit, Estados Unidos, vítima de cancro no pâncreas. Tinha 75 anos.

A notícia da morte foi partilhada nas redes sociais do guitarrista e do grupo. "Wayne Kramer morreu hoje pacificamente de cancro pancreático. Será lembrado por começar uma revolução na música, na cultura e na generosidade", lê-se num post do Instagram oficial de Kramer. Faleceu no hospital Cedars-Sinai, em Los Angeles, de acordo com Jason Heath, amigo próximo e director executivo da organização sem fins lucrativos Jail Guitar Doors, co-fundada por Kramer.

Entre os temas que inscreveram os MC5 na galeria dos grandes do rock está, por exemplo, Kick out the jams, descarga eléctrica furiosa como poucos faziam na década de 1960, anos antes do explosão punk de meados e finais dos anos 70.

Com Fred “Sonic” Smith, na outra guitarra, Rob Tyner na voz, Michael Davis no baixo e Dennis “Machine Gun” Thompson como baterista, Kramer formou em 1963 os Bounty Hunters, banda de estudantes nos subúrbios de Detroit. Em breve chamar-se-iam Motor City Five, em breve seriam MC5, em breve seriam história rock'n'roll em movimento.

Nesses tempos de fúria e excitação juvenis “os MC5 costumavam tocar em todo o lado: cafetarias de escolas, bailes, lojas de discos, bares, clubes, ao ar livre, debaixo de tectos”, diria Kramer. “Quando adoras tocar, não importa onde.” Atrás da música ia também uma agenda de esquerda radical – o agente da banda, John Sinclair, foi co-fundador do White Panther Party.

A primeira vida dos MC5 foi, contudo, curta. Lançaram um disco ao vivo, Kick Out the Jams, em 1969, Back in the USA, disco de estúdio editado no ano seguinte, e, em 1971, High Time. Um álbum por ano porque o rock deles era urgente.

Depois dos MC5, Kramer passou pela prisão, entre 1975 e 1978, depois de vender “um monte de cocaína” a polícias à paisana, contou à rádio NPR. Tocaria numa banda de prisão no qual estava Red Rodney, trompetista jazz que tocou com Charlie Parker (muitos anos depois, em 2014, Kramer lançou um disco de jazz libertário, Lexington).

Sobre a passagem pela prisão, disse, à Rolling Stone, que “talvez” lhe tenha salvado a vida, numa altura em que abusava de drogas e álcool. “Mas não acho que a prisão me tenha ajudado. A prisão não ajuda ninguém, a nossa abordagem ao castigo na América. Talvez haja uma hipótese se todo o sistema mudasse para a via da restauração: o que podemos fazer para ajudar as pessoas que tomaram más decisões e violaram o contrato social.” Com a mulher e o músico e activista Billy Bragg, fundaria na década de 2000 a Jail Guitar Doors americana (o nome de uma canção dos Clash sobre a prisão de Kramer), que fornece instrumentos musicais e “mentoria” para ajudar a “reabilitar” reclusos “através do poder transformativo da música”.

Depois da prisão, Kramer lançou-se numa carreira a solo com The Hard Stuff, em 1995, com músicos de grupos como os Rancid, Bad Religion, Melvins e Suicidal Tendencies nos créditos, todos eles, de alguma forma, “filhos” da revolução punk que os MC5 ajudaram a deflagrar.

Em 2018, Kramer, com Kim Thayil (Soundgarden), Brendan Canty (Fugazi) e outros músicos que não pertenceram à formação original (Tyner e Fred Smith morreram em 1991 e 1994), ressuscitou os MC5, algo que faria de novo em 2022, com outros músicos.

Recentemente, Wayne Kramer revelou que uns novos MC5 preparavam a edição de um novo álbum de estúdio, Heavy Lifting, para ser editado na Primavera deste ano. Produzido por Bob Ezrin (Alice Cooper, Lou Reed), seria (ou será, se for editado postumamente) o primeiro álbum de estúdio do grupo desde 1971, tendo como convidados Slash (Guns N' Roses) e Tom Morello (Rage Against the Machine), entre outros.

"Eu queria continuar de onde paramos com High Time", disse o guitarrista à Mojo. "Fazendo avançar a música, levando uma mensagem de auto-eficácia e empoderamento – apenas para nos divertirmos. Está tudo nos MC5. A criatividade é a solução para os desafios que enfrentamos.”