Hery Paz e Alma Tree juntam-se à família Porta-Jazz

Festival recebe dois imperdíveis concertos, associados a edições do seu Carimbo discográfico: Hery Paz e Alma Tree. No Teatro Rivoli, Porto, desta sexta-feira e até 4 de Fevereiro.

É muito comum, na prática do jazz contemporâneo e da música improvisada, as relações começarem à distância, através de um “namoro” epistolar entre músicos, com várias discussões sobre um encontro que é ainda somente uma promessa, em torno de projectos surgidos da vontade de partilhar um palco, em que se fantasia sobre a que soará e que forma tomará essa partida colectiva rumo ao desconhecido. Como é evidente, nem sempre as promessas chegam a cumprir-se e, mesmo quando assim acontece, nem sempre estão à altura das expectativas criadas pelos músicos.