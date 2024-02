Enólogos e vitivinicultores vão a jogo no Vino Euro 2024. Bairrada recebe evento em Maio

Oito selecções de jogadores de futebol ligados ao sector dos vinhos vão disputar o Vino Euro 2024, uma competição que este ano decorre em Portugal, concretamente na Bairrada, de 22 a 25 de Maio. A equipa portuguesa é orientada por Toni, antigo jogador de futebol e treinador do Benfica, que é natural de Mogofores, no concelho de Anadia.

"A terceira edição do Vino Euro, um torneio de futebol de 11 disputado por pessoas ligadas ao sector dos vinhos, vai decorrer em Portugal. A primeira edição decorreu na Eslovénia em 2018 e a segunda na República Checa em 2022", destacou, esta quinta-feira, Carlos Neves, que representava o presidente da Associação de Futebol dos Vitivinicultores de Portugal, Pedro Andrade, na sessão de abertura da 2.ª Convenção dos Territórios Vinhateiros, que decorre no concelho de Anadia.

O responsável explicou que a competição, organizada pela União das Selecções Nacionais Europeias de Futebol de Enólogos (UENFW) e pela Associação de Futebol dos Vitivinicultores de Portugal, decorrerá nos concelhos de Anadia, Mealhada e Oliveira do Bairro e contará com a participação de oito países.

Portugal, Hungria, Eslovénia e Áustria integram o grupo A, enquanto o grupo B é constituído pela Alemanha, Itália, Suíça e República Checa.

"Esta é uma competição de futebol, onde a componente desportiva é muito importante, mas tem também outras componentes. Visa também a promoção do território, nomeadamente dos concelhos da Mealhada, Anadia e Oliveira do Bairro", partilhou Carlos Neves.

A divulgação turística é outro dos objectivos deste evento desportivo, que procura dar a conhecer a gastronomia, bem como os vinhos e produtores da região vitivinícola da Bairrada.

A chegada das oito equipas está agendada para 21 de Maio e haverá uma cerimónia de boas-vindas no município da Mealhada.

Os encontros de futebol decorrerão nos três concelhos, sendo que os jogos das meias-finais serão na Mealhada e em Oliveira do Bairro e a final do Vino Euro 2024 no Estádio Municipal de Anadia, na manhã do dia 25 de Maio.

Na véspera da final, de tarde, está também prevista a realização de um seminário sobre a temática do desporto e do álcool.