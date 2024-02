PSD-Madeira adia decisão sobre sucessor de Albuquerque – nome só para a semana

Miguel Albuquerque reúne-se com o representante da República na segunda-feira, altura em que Ireneu Barreto aceitará o seu pedido de demissão. Nome de sucessor será levado pelo PSD quando for ouvido.

O conselho regional do PSD-Madeira decidiu, por unanimidade, adiar a indicação de um nome para substituir Miguel Albuquerque na chefia do executivo madeirense, até ao momento em que Ireneu Barreto, o representante da República, chamar o partido para o consultar sobre o futuro político da região. Essa comunicação do partido a Ireneu Barreto pressupõe que este aceite o pedido de demissão que Miguel Albuquerque lhe fez há três dias (29 de Janeiro) na nova reunião que os dois vão ter na próxima segunda-feira. O que, aliás, o ainda presidente regional já dá por adquirido.

"O que foi aprovado por unanimidade é uma solução de governabilidade com os nossos parceiros parlamentares", disse Miguel Albuquerque aos jornalistas à saída da reunião. Ou seja, o PSD vai esperar para ser convocado por Ireneu Barreto, cumprindo os formalismos legais após a aceitação da demissão do presidente do governo, em que consulta os partidos sobre o caminho a seguir. "Não sou eu [a divulgar]; é o partido que vai comunicar" o nome, teve que insistir várias vezes Miguel Albuquerque, que se recusou a adiantar de quem se poderá tratar ou prazos para decisões.

"Eu tenho uma audiência com o representante da República na segunda-feira e o que resultará daí será a auscultação dos partidos", disse Albuquerque. Essa auscultação está prevista na lei em caso de demissão do presidente do governo, para que Ireneu Barreto decida o que fazer a seguir. "Nós não temos condições para discutir o orçamento; temos uma moção de censura na assembleia regional", acrescentou.

No conselho regional do PSD-Madeira que se realizou nesta quinta-feira à tarde, participaram cerca de 600 militantes madeirenses, mas apenas 180 com direito a voto. Que decidiram então pela apresentação de uma "solução que garante governabilidade e estabilidade", descreveu Albuquerque vincando que a maioria que suporta essa solução foi "outorgada há quatro meses e mantém-se inalterada". Também desvalorizou as críticas que foram feitas ao CDS e ao PAN pelos militantes do PSD na reunião.

E deixou uma crítica aos que pedem eleições - com uma indirecta a Marcelo Rebelo de Sousa, dizendo que "o Presidente da República pode tomar as decisões que entender, tem essa legitimidade". "Eu compreendo que haja ânsia para convocar eleições, mas é preciso dizer que a dissolução só pode ser a partir de 24 de Março e isso é empurrar as eleições para muito mais à frente (...) Temos uma economia a defender, que está a crescer, com emprego. Temos o PRR e fundos comunitários e não se pode brincar com estas coisas. Isto não é um jogo de partidos. Somos responsáveis pela governação na Madeira há 48 anos. Temos a obrigação de ser um partido maduro e não andar aí aos saltos."

E o PSD tem medo de ir a eleições? "O PSD não tem medo de ir a eleições; o PSD tem que garantir que a região não fica com um governo em gestão até Junho."

Miguel Albuquerque afirmou que depois de deixar o executivo não tenciona assumir o lugar de deputado regional, admitindo não ter "condições para o fazer". Recusou falar sobre a investigação em que é arguido mas insistiu que está "disponível para ser ouvido [pelo Ministério Público] em qualquer altura" porque "ninguém pode ser linchado nem queimado na praça pública; isso é desumanidade". E lembrou que assim que deixar as actuais funções também perde imunidade.

"Nomes? Não é essa a fase."

À entrada para a reunião, o presidente do conselho regional, João Cunha e Silva, que foi vice-presidente de vários governos de Alberto João Jardim, já tinha procurado tirar pressão sobre a necessidade de encontrar rapidamente um nome para substituir Miguel Albuquerque. "Nomes? Não, não é essa fase", respondeu aos jornalistas que o questionaram sobre possíveis candidatos à sucessão do presidente do executivo regional, afirmando mesmo não estar "preocupado com o nome. Em cada altura as coisas acontecem."

"Estamos a tentar subir o primeiro degrau, que é garantir a estabilidade e mantermo-nos unidos", acrescentou o dirigente social-democrata. "Hoje é a definição de uma estratégia; o nome chegará mais tarde", prometeu. A intenção do PSD, e também do CDS-PP, é evitar que o Presidente da República convoque eleições antecipadas quando a lei lho permitir fazer, a partir de 24 de Março.

Para além do PAN, que se reuniu na quarta-feira com o representante da República, o CDS também tinha anunciado que faria chegar a Ireneu Barreto a sua análise sobre a crise política regional, mas até esta quinta-feira à noite esse documento não foi entregue.