Detesto que me desvelem o final dos filmes ou dos livros, sabe essas pessoas que não se contêm?, deviam reservar-lhes um lugar especial no Inferno.

No final do enterro, a São caminhou na direcção do pinheiro, andando um pouco mais rápido do que seria legítimo num ambiente fúnebre, com a Ana a ter dificuldade em acompanhá-la.