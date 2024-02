Câmara de Guimarães abateu árvores em parque e há quem defenda que foi desnecessário

Autarquia também desbastou vegetação que acompanha o leito do rio Selho e justifica o acto com o objectivo de prevenir inundações. Associações defendem que foi uma operação estética.

Manuel Vieira, emigrante na Noruega, regressou à sua terra natal, a vila de Pevidém, em Guimarães, em Dezembro passado, e da janela da casa dos seus pais observou um cenário contrastante com a sua memória: as árvores e a vegetação que há anos acompanhavam o leito do rio Selho, no Parque de Selho, haviam desaparecido. Manuel e responsáveis de uma associação ambientalista acreditam que a acção se deveu apenas a uma questão estética, mas a Câmara de Guimarães e a junta de freguesia garantem que a limpeza quis apenas diminuir o risco de inundações.