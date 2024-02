Flores (e o “barbas da fajã”) foi escolhido como melhor Travel Book de 2023

Filipe Carvalho passou dez dias de Julho a “viver as pessoas da ilha”. Fotografou, escreveu e ilustrou — e ganhou quatro mil euros no concurso promovido pela VERde Novo.

Filipe Carvalho conheceu "o senhor José", estava "o Barbas da Fajã" a abrir a capela e a Junta depois de matar uma galinha e de enterrar uma pessoa. "As pessoas morrem ao arrebento das aves e ao cair das folhas", repetiu o autor do melhor Travel Book VERde Novo, feito de 34 páginas de fotografias, ilustrações e de descrições de uma viagem — com todos os sentidos — à Ilha das Flores em Julho. "As pessoas morrem entre Setembro e Novembro", traduz a personagem principal da narrativa vencedora, em tons de verde, dia paisagem fresca e vigorosa, e azul, do "mar azeite" e do céu acima das nuvens.

"Uma viagem imersiva pelos sítios, descobrindo-os para lá do óbvio, da informação disponível e dos trilhos marcados", anunciava em Junho a organização do concurso que recebeu 121 inscrições, das quais resultaram 21 candidaturas efectivas nas três categorias (Travel Book, Fotografia e Ilustração). "Flores - 2023" foi um dos três projectos construídos em formato físico e aquele que mais elogios recebeu do júri: "Frases curtas, simples, mas plenas de significado, aliadas a uma excelente fotografia e a uma ilustração delicada, fazem deste Travel Book um conjunto coerente, interessante e visualmente apelativo."

Com dez dias pela frente, Filipe (@fgram77), designer de 46 anos, decidiu "viver as pessoas da ilha", conhece-las "para além da praia e das escarpas". Decidiu "madrugar e fotografar", escreve. E ilustrar. A hydrangea macrophylla da sua infância, a caravela portuguesa, as Sopas de Espírito Santo, as aldeias encaixadas nas encostas, "todas as estações num só dia". "O património são as pessoas, são elas que fazem a paisagem", disse à Fugas o autor do Travel Book, com vontade de voltar às Flores e de "retratar mais personagens da ilha" e de "mostrar mais do que realmente aquela ilha é".

Destacou a organização a "óptima selecção de conteúdos, com um toque de humor e uma perspectiva muito própria que revela o essencial da identidade do destino deixando, simultaneamente, espaço à imaginação do leitor". "Este Travel Book desafia-nos a ver, cheirar, ouvir (até o silêncio) e sentir o sabor da Ilha das Flores. Desperta, sobretudo, a vontade de lá ir e conhecer o Barbas da Fajã."

O júri — que entendeu não atribuir prémio na Categoria de Ilustração — destacou ainda uma fotografia de António Tedim (em Mesinha de São Sebastião, Boticas). O autor da melhor fotografia recebe 500 euros. O do melhor Travel Book quatro mil euros.