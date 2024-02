Podcast. Pinto da Costa sai fragilizado após detenções de Super Dragões?

Neste P24, ouvimos Nuno Sousa, editor de Desporto do PÚBLICO.

O líder dos Super Dragões, Fernando Madureira, foi detido esta quarta-feira, no âmbito da Operação Pretoriano. A operação levada a cabo pela PSP, no Porto, levou à detenção de 12 pessoas ligadas à claque portista, numa investigação que tem por base os desacatos ocorridos na Assembleia Geral do FC Porto a 13 de Novembro.

Estes acontecimentos surgem num momento crucial, a menos de três meses das eleições do FC Porto e na semana em que Jorge Nuno Pinto da Costa irá apresentar a sua candidatura à liderança do clube.

Que impacto é que esta operação pode ter no desfecho das eleições internas no FC Porto?

Neste P24, ouvimos Nuno Sousa, editor de Desporto do PÚBLICO.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts, ou noutras aplicações para podcasts.​

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.