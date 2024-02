Lewis Hamilton estará próximo de assinar pela Ferrari para 2025

Piloto britânico, que renovou recentemente pela Mercedes, em negociações com os italianos para a temporada do próximo ano.

Será a grande sensação do "mercado de transferências" automóvel. Lewis Hamilton, piloto-referência da Mercedes, estará muito próximo de se mudar para a Ferrari. De acordo com a publicação especializada Autosport.com, o piloto britânico deverá concluir o acordo com a escuderia italiana até ao final da semana.

Não é a primeira vez que a Ferrari demonstra interesse em Hamilton. Já houve abordagens noutras alturas, mas o piloto que tem sete títulos mundiais sempre entendeu que a Mercedes lhe oferecia melhores condições. O panorama mudou ligeiramente nas últimas três temporadas, porém, com o construtor alemão a ser ultrapassado pela Red Bull - em 2023, Hamilton terminou no terceiro lugar do campeonato, com menos do dobro dos pontos do campeão, Max Verstappen.

Esta quebra da Mercedes e a respectiva aproximação da Ferrari poderão agora baralhar as contas. É verdade que Hamilton assinou, entretanto, um contrato com a Mercedes para 2024 e 2025, mas paira no ar a dúvida sobre se o segundo ano será opcional. E essa poderá ser uma via de escape para a equipa italiana.

A intenção é convencer Hamilton a mudar-se para a Ferrari em 2025, sendo que as negociações entre as partes, de acordo com o Autosport.com, estarão bastante adiantadas. Ainda que nenhuma das equipas se tenha ainda pronunciado sobre o tema, será claramente um dos assuntos a marcar a preparação da presente temporada, que arranca a 2 de Março, com o Grande Prémio do Bahrein.