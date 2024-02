Hélio Morais anuncia um novo álbum a solo com Sonhei coisa proibida

Quem o conhece dos Linda Martini ou dos Paus, já pôde ouvi-lo a solo no álbum MURAIS, com que se estreou em nome próprio, em 2021. Agora, Hélio Morais tem um novo álbum, que será lançado no dia 23 de Fevereiro e que vai apresentar ao vivo em Lisboa, no CCB, no dia 9 de Março. Chama-se Pisaduras e a estreia, em single e videoclipe, faz-se com Sonhei coisa proibida, onde Hélio escreve e canta: “Tentei cantar mais baixinho, pra que não me ouça ninguém/ tenho coisas cá dentro de mim, que nem eu sei explicar bem/ a cada copo de vinho, que viras pra ser alguém/ crescem coisas cá dentro de mim, que nem eu sei explicar bem…”

Canção e vídeo são assinados pelo próprio Hélio Morais (voz, piano, sintetizadores e percussão), que tem aqui, ao seu lado, Benke Ferraz (sintetizadores, samples e guitarras), Toca Ogan (percussão), Lumanzin (arranjos de voz), Rui Carvalho (Filho da Mãe) (guitarra clássica), Djalma Rodrigues (guitarra) e Miguel Ferrador (moog). A produção de voz é de Rita Onofre e Edgar Valente (Criatura, Bandua). O álbum, explica-se no texto que anuncia este single, foi produzido entre Lisboa, Pernambuco e São Paulo, contando, do lado brasileiro, com Benke Ferraz, dos Boogarins (que o produziu), Toca Ogan (dos Nação Zumbi) e Guilherme Kastrup, instrumentista e produtor (de Elza Soares, entre outros), que tem trabalhado com Adriana Calcanhotto, Arnaldo Antunes, Chico César, Tom Zé, Ney Matogrosso, Vanessa da Mata ou Zeca Baleiro. No concerto anunciado para o CCB, Hélio terá consigo os músicos Miguel Ferrador (teclas), João Vairinhos (percussão), LARIE (guitarra e voz) e Tida e Méli, percussionistas do Colectivo Gira.