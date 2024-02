Novo festival de música em Guimarães em Abril com Bispo, Ivandro e Kura

Marcado para os dias 26 e 27 de Abril, o Moving Up irá viajar posteriormente por várias localidades, a anunciar em breve.

Bispo, Ivandro, Kura e os Karetus estão entre os artistas confirmados no novo festival de música Moving Fest, que decorre em Guimarães em Abril e irá "viajar por várias localidades" portuguesas, anunciou esta quinta-feira a organização.

O primeiro Moving Fest está marcado para os dias 26 e 27 de Abril no Multiusos de Guimarães, e apresenta um cartaz "recheado de talentos nacionais", que inclui Bispo, Ivandro, Kura, Karetus, Sippinpurpp, Rich & Mendes, Zanova e Van Zee, refere a organização em comunicado.

O Moving Fest é apresentado um "novo e ambicioso" festival de música itinerante, que "irá viajar por várias localidades, com o objectivo de mover a energia da música jovem entre diferentes comunidades". As outras localidades que receberão o Moving Fest serão anunciadas "em breve".

Em cada edição, o festival será dedicado a diferentes géneros musicais, começando em Guimarães com Música Urbana/Hip Hop e sonoridades Electrónicas.

A organização refere que, "com a flexibilidade de ser realizado tanto no Verão quanto no Inverno, em espaços indoor e outdoor, este festival promete levar cultura e entretenimento a cidades de menor dimensão, oferecendo uma programação variada e acessível".

Além da música, a organização do Moving Fest dá também destaque à sustentabilidade, incentivando a reutilização, ao permitir que os detentores de bilhetes levem consigo copos utilizados noutros eventos, "desde que atendam às medidas mínimas de higiene estabelecidas pela produção".

"Com o objectivo de minimizar o desperdício, o Moving Fest utilizará materiais de decoração entre eventos, criando uma identidade única e duradoura ao longo das edições futuras", lê-se no comunicado.

Os bilhetes para o primeiro Moving Fest estão à venda a partir desta quinta-feira. Os preços dos bilhetes – diários e passes de dois dias – variam entre os 20 e os 70 euros.