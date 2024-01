PS-Madeira recusa novo governo do actual Parlamento e insiste em eleições

Líder nacional do PAN assegurou que o partido vai assinar um novo acordo com o PSD-Madeira para continuar a ser “vigilante” da acção governativa.

O líder do PS-Madeira, Paulo Cafôfo, recusa a nomeação de um novo governo no actual quadro parlamentar regional e insiste em eleições. A posição foi assumida, esta quarta-feira à noite, após uma reunião da comissão política socialista regional.

“Depois de tudo o que aconteceu, depois de Pedro Calado ter sido detido, de Miguel Albuquerque ter sido constituído arguido num megaprocesso de corrupção e de ter sido exposta uma enorme teia de conluios e favorecimentos, o PS-Madeira não vai aceitar uma nova nomeação de governo saída do actual quadro parlamentar”, afirmou.

Na manhã desta quarta-feira, Mónica Freitas, a deputada do PAN-Madeira que assegura a maioria na assembleia regional, foi recebida pelo representante da República, Ireneu Barreto, mas manteve-se em silêncio, recusando “alimentar especulações”. Já a líder nacional do partido, Inês Sousa Real, assumiu que o PAN vai assinar “um novo acordo” com o PSD e que continuará a ser “vigilante e a acompanhar a acção governativa”.

Por seu turno, o líder do PSD, Luís Montenegro, disse que a decisão de Miguel Albuquerque se demitir “foi correcta”, mas escusou-se a comentar o timing escolhido para o anúncio da decisão, dois dias depois de serem conhecidas as suspeitas de corrupção.