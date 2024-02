Uma silhueta

O Almeida tocava insistentemente à campainha, preciso de falar com a São, dizia através do intercomunicador, apesar de a Alexandra já lhe ter dito ao telefone que ela se tinha ausentado por morte de um familiar, mas o homem não acreditava, achava que a São não queria falar com ele, quero desculpar-me, disse o Almeida ao telefone, comprei bombons belgas, comprei flores, havemos de fazer as pazes. Quando a porta do prédio se abriu e o Almeida viu o tamanho da Alexandra, aliviou a pressão no botão da campainha. Ela, usando o indicador e o polegar, prendeu a ponta do dedo do Almeida, que se contorceu de dor, amarfanhando as flores contra a caixa de bombons. Vai ter de acreditar em mim, disse ela, e não voltar a tocar nesta campainha, pelo menos com essa insistência; a São saiu esta manhã com a filha e não sei quando volta, mas não será tão cedo, com tudo o que tem para tratar, aliás, nem sei se volta. E o senhor também não. Somos todos futuros cadáveres, mas não vale a pena antecipar esse dia derradeiro, pois não?

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt