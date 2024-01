Marc Gasol anuncia fim da carreira no basquetebol aos 39 anos

O basquetebolista bicampeão do mundo e campeão da NBA quer dedicar mais tempo à família.

O internacional espanhol Marc Gasol anunciou nesta quarta-feira o final da carreira de basquetebolista, depois de 20 temporadas no activo, para se dedicar à presidência do Bàsquet Girona, em que jogava, e dedicar mais tempo à família.

Depois de "um processo muito longo e duro", o bicampeão do mundo e da Europa pela Espanha, campeão da NBA com os Toronto Raptos, e duas vezes vice-campeão olímpico (Pequim 2008 e Londres 2012) abandona a carreira como jogador.

"É momento de devolver tudo o que o basquetebol me deu", declarou.

A decisão foi anunciada em conferência de imprensa, em Barcelona, e dá curso à vontade de gerir o clube que fundou, em 2014, e que conseguiu promover à principal divisão do basquetebol espanhol em 2022.

Além dos Raptors, jogou na NBA também nos Memphis Grizzlies e os Los Angeles Lakers, numa carreira em que representou também o FC Barcelona e o CB Girona, ajudando a formar, com o irmão Pau Gasol, uma selecção espanhola com dois títulos europeus, dois mundiais e duas pratas olímpicas, marcando uma era no desporto em Espanha e na Europa.