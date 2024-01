Desde 2015 que não havia tanta gente a iniciar tratamento por uso de drogas

Em 2022, estiveram em tratamento na rede pública um total de 24.176 utentes com problemas relacionados com drogas. Desses, 3569 estavam a iniciar o tratamento.

Desde 2015 que não havia tanta gente a iniciar tratamento para problemas relacionados com o uso de drogas na rede pública. Foram 3596 utentes a começaram o processo em 2022, entre pessoas readmitidas e aquelas que pela primeira vez recorreram às estruturas desta rede, precisa o relatório anual A Situação do País em Matéria de Drogas e Toxicodependências, publicado pelo Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD). O cenário quanto ao consumo problemático de álcool é semelhante: a dependência do álcool quase quadruplicou em dez anos.

Segundo a análise do SICAD, em 2022, estiveram em tratamento para comportamentos aditivos e dependências (ambulatório) na rede pública um total 24.176 utentes com problemas relacionados com drogas. Quase 3600 iniciaram um processo: 1681 foram readmitidos e 1915 eram novos utentes.

Contas feitas, 2022 foi o segundo ano consecutivo em que aumentou o número de pessoas que iniciaram tratamento (mais 11 pontos percentuais em relação a 2021). “À semelhança do ano anterior, o aumento foi mais acentuado nos novos utentes (acréscimo de 13 pontos percentuais) do que nos readmitidos (mais nove pontos percentuais), tal como ocorreu com as descidas em 2020”, descreve o relatório.

Perante estes dados, é possível perceber que o número de novos utentes em tratamento se enquadra nos valores pré-pandemia. O total de utentes readmitidos foi o mais alto desde 2015.

Quanto ao total de utentes em tratamento em 2022 (os referidos mais de 24 mil), foi registado um ligeiro crescimento (mais um ponto percentual), também pelo segundo ano seguido, após as descidas verificadas entre 2017 e 2020. No entanto, este indicador ainda está aquém dos valores pré-pandemia.

Heroína e canábis

As pessoas em tratamento para problemas relacionados com o uso de drogas eram maioritariamente residentes nos distritos do Porto (21%), Lisboa (20%), Setúbal (10%) e Faro (9%).

A heroína continua a ser a substância principal mais referida pelos utentes que recorreram a tratamento, no ambulatório, em 2022, embora esta proporção venha a diminuir ao longo dos últimos anos. “Nos que iniciaram tratamento no ano, tal ocorreu também com os readmitidos (51%), mas não com os novos utentes, em que, tal como nos últimos dez anos, a canábis surgiu como a droga principal mais referida (47%), seguida, pelo quinto ano consecutivo, da cocaína (30%)”, elenca o relatório.

Em 2022, nas redes pública e licenciada registaram-se 518 utentes internados por problemas relacionados com o uso de drogas em Unidades de Desabituação, representando 51% do total de utentes internados nestas estruturas. Já o número de pessoas internadas em Comunidades Terapêuticas foi de 1565, ou seja, 56% do total de internados nestas estruturas.

Os autores do relatório relatam ainda que a estrutura etária dos novos utentes em tratamento era “bastante mais jovem que a dos readmitidos”. E notam “um envelhecimento dos utentes readmitidos”.

Menos mortes por overdose

O número de mortes por overdose ocorridas em 2022 diminuiu ligeiramente em relação ao ano anterior. No total, 69 pessoas morreram por overdose, destacando-se o consumo de cocaína e opiáceos (em 2021, tinham morrido 74 pessoas por overdose).

Apesar do decréscimo do número de overdoses face a 2021 (menos sete pontos percentuais), os valores dos últimos dois anos foram os mais elevados desde 2009. “No último quinquénio foram registadas mais overdoses do que no período homólogo anterior, sendo os valores dos últimos cinco anos os mais altos desde 2011”, explicam os autores.

À semelhança do ocorrido nos anos anteriores, na grande maioria destas overdoses (91%) foram detectadas mais do que uma substância. A maioria dos óbitos (77%) aconteceu em pessoas do sexo masculino e a idade média foi de 43 anos.