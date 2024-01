Três destes governantes ainda se mantêm em funções e uma quarta saiu do governo regional há uns meses. No rol das autarquias, juntam-se à do Funchal a Calheta e Câmara de Lobos, entre outras.

Além do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, que já anunciou a sua demissão na sequência da sua constituição como arguido no caso de corrupção que explodiu na semana passada naquela região, há três secretários regionais ainda em funções e uma quarta, que fazia parte do anterior executivo, referenciados nos inquéritos que o Departamento Central de Investigação e Acção Penal tem em curso.