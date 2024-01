18 euros por hora: Paris vai referendar aumento dos preços de estacionamento dos SUV

No próximo domingo, dia 4 de Fevereiro, os parisienses vão ser chamados às urnas para uma votação especial. A presidente da câmara, Anne Fidalgo, decidiu questionar os cidadãos sobre o aumento das tarifas de estacionamento para carros grandes e mais poluentes. A campanha “Mais ou menos SUV, e a que tarifa de estacionamento? A escolha é sua em 4 de Fevereiro!” já está espalhada pelas ruas da cidade.

O referendo realiza-se entre as 9h e as 19h em todos os bairros de Paris e parte da seguinte pergunta: “É a favor ou contra a criação de uma tarifa específica para o estacionamento de carros individuais pesados, volumosos e poluentes?” A ideia da autarca Anne Fidalgo é aumentar significativamente os preços do “estacionamento não residencial para SUV e 4x4 em Paris", de acordo com um comunicado. As taxas propostas são de 18 euros no centro de Paris e até ao 11.º bairro (arrondissement) e de 12 euros entre o 12.º e o 20.º.

Foto Novas tarifas propostas

Além das questões ambientais está também em causa o espaço que estas viaturas ocupam nas cidades, razão pela qual os carros a gasolina ou híbridos com mais de 1,6 toneladas e os carros eléctricos com mais de 2 toneladas também estão incluídos na medida referendada. De fora são deixados “os residentes e profissionais estacionados em zona autorizada, os motoristas de táxi nas paragens designadas, os profissionais de saúde elegíveis para a tarifa profissional, as pessoas com mobilidade reduzida e os titulares de um cartão de mobilidade inclusiva – estacionamento”.

No site da Câmara Municipal de Paris, explica-se que a consulta popular “visa abordar vários desafios relacionados com a segurança, a partilha do espaço público e a poluição. Nos últimos dez anos, embora o espaço para carros em Paris tenha continuado a diminuir, ao mesmo tempo, o tamanho médio dos carros aumentou na capital”.

A autarquia explica que, “em menos de trinta anos, os carros ficaram mais pesados em cerca de 250 quilos: o peso médio de um veículo era de 975 quilos em 1990, e agora é de 1233 quilos”, o que os torna “mais perigosos para os peões”. Anne Fidalgo acrescenta que o objectivo do referendo é dizer basta. “Basta aos excessos dos fabricantes de automóveis.”

A terceira maior cidade francesa, Lyon, decidiu agravar as tarifas de estacionamento para a classe de veículos que inclui SUV, monovolumes, todo-o-terreno e pick-ups, a partir de 2024. Em algumas zonas de Londres (Reino Unido) o agravamento chega às 500 libras (570 euros) por ano. E uma taxa extra para veículos mais poluentes é aplicada desde Maio numa região de Montreal (no Canadá). Outras cidades seguem pelo menos caminho.

A questão do tamanho das viaturas também tem sido discutida em Bruxelas, onde se prevê, já este mês, que seja votada uma emenda que permitirá fixar novos limites a nível europeu.