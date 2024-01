Mulher de Salgado assegura que ex-banqueiro se perde dentro da própria casa

Ouvida como testemunha no julgamento onde são arguidos o ex-banqueiro e Manuel Pinho, Maria João Salgado assevera que ex-líder do BES “não tem independência nenhuma”.

Maria João Salgado disse, esta segunda-feira, em tribunal que Ricardo Salgado “não tem independência nenhuma” e que precisa da sua ajuda para fazer praticamente tudo. “Tinha um marido fantástico, mas hoje tenho um bebé grande para tratar”, afirmou.

A mulher de Ricardo Salgado foi ouvida como testemunha no julgamento onde são arguidos o ex-banqueiro, Manuel Pinho e a mulher Alexandra Pinho. Sentada no banco das testemunhas, coma voz embargada a mulher de Ricardo Salgado descreveu quem é hoje o ex-patrão do BES. “Sou casada há quase 60 anos. Sou eu que vivo com ele e sou eu que sei como era e como é”, começou por dizer.

Segundo Maria João Salgado, o ex-banqueiro perde-se na própria casa, não consegue escolher a própria roupa, sendo capaz de sair para rua de pijama mesmo estando frio.“Sou a cuidadora dele. Sou eu e serei sempre, mas às vezes preciso de descansar e já tenho recorrido a uma cuidadora”, explicou a mulher do ex-banqueiro que também contou como era a sua relação com Manuel Pinho e a mulher Alexandra.

“Era e sou amiga da Alexandra. Fomos jantar uma ou duas vezes a casa de Manuel Pinho quando estava com a primeira mulher e depois já depois com a Alexandra. Aliás, fomos ao casamento deles”, relatou, sublinhando que Ricardo Salgado não falava muito do seu trabalho em casa, mas que sabia obviamente que Pinho era uma das pessoas que trabalhava para o marido. “Se gostava dele? Gostava. Era engraçado. Era uma pessoa especial”, sublinhou.

Recorde-se que o antigo presidente do BES foi objecto de duas perícias do Instituto Nacional de Medicina Legal (IML), pedidas no âmbito de processos judiciais, que confirmam que sofre da doença de Alzheimer. A doença não impossibilita a comparência em tribunal nem a toma de declarações, mas estas podem não ser fidedignas, porque o ex-banqueiro já apresenta diminuição das funções cognitivas, segundo os relatórios.

Porém, no caso deste processo em concreto, a perícia sublinha que “na análise de eventual esforço insuficiente ou tentativa de simulação durante o processo de avaliação, o examinando efectua relatos de sintomas neurológicos ilógicos ou muito atípicos e sintomas relacionados com distúrbios de memória que são inconsistentes com padrões de comprometimento produzidos por disfunção ou dano cerebral real, sugestivos da tentativa de exacerbar dificuldades”. Ou seja, que Ricardo Salgado, aparentemente, tentou exagerar nos sintomas durante o exame.



Este segundo relatório, com data de 22 de Dezembro, e assinado pelos peritos Isabel Santana e Joaquim Cerejeira, concluiu, de facto, que “a doença de Alzheimer é causa mais provável do quadro clínico” do arguido e que este revela “alterações significativas ao nível da orientação, atenção e memória e identificação psicomotora”.



No entanto, lê-se no mesmo documento: "Apesar dos défices cognitivos referidos, o arguido mantém uma boa capacidade de interacção pessoal, compreensão e expressão verbal, raciocínio e um estado emocional que, no nosso entender, não impedem que seja submetido a um interrogatório judicial na qualidade.” Os mesmos peritos acrescentam assim que "atendendo a que o arguido apresenta défices de memória, não é possível garantir o rigor dos conteúdos evocados.”



Esta conclusão vem depois de uma avaliação neuropsicológica, a título de exame complementar, que foi pedida por Isabel Santana a outra perita, Renata Benavente, cujo currículo aponta para a especialização em áreas relacionadas com crianças e jovens e não idosos. A perita conclui que houve uma “tentativa de exacerbar dificuldades” de Salgado.

Neste processo, Manuel Pinho responde por dois crimes de corrupção passiva, um de branqueamento e um de fraude fiscal, enquanto a Ricardo Salgado o Ministério Público imputa dois crimes de corrupção activa e um de branqueamento. Já Alexandra Pinho responde por um crime de branqueamento e por outro de fraude fiscal, ambos em co-autoria com o marido.

De acordo com a acusação, Manuel Pinho, enquanto ministro da Economia (cargo que ocupou de 2005 a 2009) e, depois, como responsável pela candidatura de Portugal à organização da competição de golfe Ryder Cup, actuou, em detrimento do interesse público, na prossecução de interesses particulares do Grupo Espírito Santo (GES)/Banco Espírito Santo (BES) e de Ricardo Salgado.

Alexandra Pinho senta-se no banco dos arguidos porque, segundo o MP, constituiu com o marido a Tartaruga Foundation e outras sociedades para alegadamente ocultarem os pagamentos feitos por Ricardo Salgado a Manuel Pinho. Já o ex-presidente do Banco Espírito Santo, Ricardo Salgado, está acusado de ter subornado o então ministro da Economia, Manuel Pinho, com valores superiores a cinco milhões de euros.

O padre da família Salgado também testemunhou, esta segunda-feira, em tribunal. De acordo com o padre Avelino Alves, Ricardo Salgado confidenciou-lhe que “tinha uma solução para os lesados do BES”, mas que “não lhe deram oportunidade”. Avelino Alves descreveu o ex-banqueiro como um homem humilde e de fé, que sabia ouvir mais do que falar. “Nunca lhe vi arrogância. Era uma pessoa com serenidade de espírito e que transmitia paz”.

Porém, o padre diz que Ricardo Salgado que “era um homem forte e firme agora está muito debilitado”. “Elas não matam, mas moem. A pancadaria foi tanta que acabou por o levar. Ele sentia esse peso de não resolver o problema dos lesados”, disse.