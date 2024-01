Women’s Worldwide Car of the Year: há cinco candidatos a Carro do Ano

O júri do Women’s Worldwide Car of the World, o único do mundo automóvel composto exclusivamente por mulheres, jornalistas de 52 países, escolheu os finalistas para Carro do Ano 2024. O vencedor, que será escolhido entre Volvo EX30, Kia EV9, BMW Série 5, Volkswagen Amarok e Aston Martin DB12,​ é anunciado a 8 de Março.

Os cinco veículos que venceram as categorias representam a “excelência nos seus segmentos baseados na segurança, condução, conforto, tecnologia, design, eficiência, impacte sobre o ambiente e relação qualidade/preço”, divulgou a organização em comunicado.

Nos familiares, o Volvo EX30 conquistou o galardão, enquanto a classe dos SUV foi conquistada pelo Kia EV9 e o prémio dos automóveis grandes foi arrebatado pelo BMW Série 5. Nos todo-o-terreno puros ou pick-ups, destacou-se a Volkswagen Amarok, ao passo que entre automóveis exclusivos somou pontos o Aston Martin DB12.

De acordo com a organização, o Volvo EX30, “confortável e espaçoso”, destacou-se “pela sua autonomia homologada de 450 quilómetros, pela sua qualidade, equipamento de segurança e por ser o Volvo com a menor pegada de carbono até à data”.

Já sobre o Kia EV9 sublinha-se “o seu design inovador, a sua alta tecnologia, o seu carregamento bidireccional e o carregamento ultra-rápido de 800 volts”, para além do preço competitivo em relação a outros modelos com similar oferta.

O BMW Série 5 é enaltecido pelo facto de esta sua geração apresentar “a tecnologia mais avançada, um habitáculo espaçoso e confortável para os ocupantes”, sendo “o primeiro modelo da marca a incorporar um interior totalmente vegan de série”, enquanto a Volkswagen Amarok recebeu pontos pela “habitabilidade, capacidades todo-o-terreno e capacidade de carga”.

Num nível apenas acessível a alguns, o Aston Martin DB12 foi eleito carro exclusivo graças a três factores: “luxo, elegância e desempenho”.

Após esta fase, o júri irá decidir qual é o Melhor Carro do Ano em termos absolutos. Os concorrentes serão estes cinco automóveis e o resultado será anunciado a 8 de Março, Dia Internacional da Mulher.

Este é o 14.º ano em que o WWCOTY, o único júri do mundo automóvel composto exclusivamente por mulheres, se dedica a encontrar a melhor proposta do sector em termos globais, sendo que o processo de votação foi certificado pelo auditor independente Grant Thornton, da Nova Zelândia.

Criado pela jornalista neozelandesa Sandy Myhre, em 2009, que actualmente ocupa a posição de presidente honorária (a espanhola Marta García assume o papel de presidente executiva), o prémio visa reconhecer os melhores carros do ano, tendo como critérios os que orientam qualquer condutor na escolha de um carro (segurança, qualidade, preço, design, facilidade de condução, benefícios e pegada ambiental), e, ao mesmo tempo, dar voz às mulheres no mundo automóvel, reconhecendo a mobilidade como um factor essencial à igualdade de género: “A mobilidade para uma mulher significa o acesso a muitas possibilidades pessoais e profissionais”.