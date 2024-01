Portugal sem medalhas no Grand Prix de judo em Odivelas

No último dia de competição, só Fábia Conceição conseguiu vencer um combate para as cores nacionais.

Os judocas portugueses despediram-se, neste domingo, sem medalhas do Grand Prix de Portugal, em Odivelas, com os último cinco atletas a não conseguirem ultrapassar a segunda ronda nas respectivas categorias de peso.

No terceiro e derradeiro dia de competição, no Pavilhão Multiusos de Odivelas, apenas Fábia Conceição (185.ª) conseguiu vencer um combate, na primeira ronda da categoria de -78kg, diante da porto-riquenha Sairy Colón (76.ª).

No entanto, a jovem judoca acabou eliminada diante da eslovena Metka Lobnik (21.ª), por ippon, na segunda ronda, a mesma fase em que abandonou Carolina Paiva (137.ª), que, isenta na primeira, saiu derrotada frente à colombiana Brenda Olaya (44.ª).

Nos masculinos, Miguel Rato também iniciou a sua participação na segunda ronda dos -100kg, na qual não superou o alemão Martin Matijass (57.º), ao passo que Guilherme Silva (273.º) ficou na primeira ronda, contra o japonês Kaito Green (100.º).

No início da manhã - os primeiros combates tiveram início às 8h00 -, Diogo Luís (184.º) foi o primeiro judoca português eliminado, graças a dois waza-ari no combate perante o belga Sami Chouchi (39.º do ranking mundial), na primeira ronda da categoria -90kg.

Com um total de 26 judocas lusos, a melhor prestação pertenceu a Bárbara Timo, que, no sábado, foi quinta em -63kg, enquanto Miguel Gago (-66kg), Taís Pina (-70kg), Joana Crisóstomo (-70kg), Saba Danelia (-73kg) e Otari Kvantidze (-73kg) fecharam a prova em nono.

A comitiva portuguesa apresentou-se desfalcada de muitos dos seus principais nomes, como Catarina Costa (-48kg), Telma Monteiro (-57kg), Patrícia Sampaio (-78kg), Rochele Nunes (+78kg) e Jorge Fonseca (-100kg), que recuperam de lesões.

O Grand Prix de Portugal abre anualmente o calendário internacional e pontua para os Jogos Olímpicos Paris2024.