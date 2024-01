FC Porto foi a Faro consolidar ciclo vitorioso

O FC Porto bateu este domingo o Farense, por 1-3, na deslocação ao Algarve, e colocou-se provisoriamente a dois pontos do líder Sporting e a um do Benfica, segundo classificado, consolidando o terceiro posto (44 pontos), à 19.ª jornada da I Liga.

Evanilson (35') e Alan Varela (41') marcaram ainda na primeira parte, com Bruno Duarte (59') a reduzir de penálti (na segunda tentativa dos algarvios), antes de Evanilson fechar as contas (76').

Após 15 minutos iniciais de domínio portista, a que o Farense respondeu com um remate “denunciado” de Marco Matias, o jogo passou por um período de forte agitação, com um disparo de Elves Baldé ao poste de Diogo Costa, um penálti desautorizado pelo VAR — após contacto entre Baldé a Evanilson — e outro falhado pelos algarvios.

Momentos carregados de tensão, já que num par de minutos o FC Porto via gorar-se a possibilidade de chegar à vantagem de penálti, enfrentando de imediato um momento crucial, com João Pinheiro a assinalar braço de Fábio Cardoso na área portista.

Da marca dos 11 metros, Mattheus Oliveira atirou por cima da barra e, no minuto seguinte, Evanilson não perdoou, finalizando uma jogada de transição precipitada pelo momento de empolgamento do Farense, após assistência de Galeno.

Mas as emoções continuaram à solta, numa vertiginosa montanha-russa que abalou o equilíbrio do Farense. Depois de dois erros de Mattheus Oliveira (penálti e perda de bola na transição do 0-1), os algarvios viram Alan Varela dilatar a vantagem na sequência de um lance de bola parada, a receber passe de Pepê em zona frontal e a desferir remate colocado.

O FC Porto, que na primeira volta, no Dragão, só conseguiu quebrar a resistência dos “leões” de Faro em tempo de compensação, construía, assim, uma vantagem importante ao intervalo.

A segunda parte começou sob o signo do desperdício, com um falhanço de Galeno, confirmando a consistência da equipa de Sérgio Conceição, sempre mais perto de ampliar a vantagem. Mas a saga dos penáltis ainda não estava concluída e, depois de um remate venenoso de Baldé defendido por Diogo Costa a lembrar que o Farense continuava a acreditar num resultado diferente, uma desconcentração defensiva de Alan Varela proporcionou novo castigo máximo.

O argentino distraiu-se e ao tentar proteger o espaço e travou Mattheus Oliveira. O FC Porto queria a revisão das imagens, mas o VAR não atendeu ao pedido e Bruno Duarte reduziu (59'), de grande penalidade.

Os "azuis e brancos" viam a margem de segurança reduzida, pelo que voltaram a pegar no jogo, ficando a centímetros de repor a vantagem, já que o golo de Pepê (71'), que daria o 1-3, foi invalidado por posição irregular de Galeno.

Não contou o golo de Pepê, valeu o "bis" de Evanilson, que marcou por sete vezes nos últimos quatro encontros e chegou aos 18 golos na temporada, oito na Liga.

O FC Porto deu, assim, sequência ao ciclo vitorioso que se seguiu ao empate no Bessa, somando o quarto triunfo consecutivo e terceiro no campeonato.