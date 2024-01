Madeira: Paulo Cafôfo e Rui Tavares criticam duplo critério de Marcelo

O líder do PS-Madeira e o co-líder do Livre criticam o Presidente da República por ter critérios diferentes para lidar com as demissões do primeiro-ministro e do presidente do governo da Madeira.

O presidente do PS-Madeira, Paulo Cafôfo, voltou a criticar, este sábado, os “dois pesos e duas medidas” por parte do Presidente da República no que toca à gestão da crise política que a Região Autónoma da Madeira atravessa após o anúncio de demissão do presidente do governo regional. O co-porta-voz do Livre, Rui Tavares, uniu-se ao socialista madeirense e pediu ao chefe de Estado “consistência nos critérios” entre a Madeira e o continente.

“O PS exige atenção e acção. Desde que este processo foi conhecido, sempre dissemos que não podia haver dois pesos e duas medidas. Somos o mesmo país e não aceitamos tratamento diferente daquele a que assistimos na República”, começou por dizer o líder do PS-Madeira, em conferência de imprensa a partir do Funchal.

A crítica à decisão do Presidente da República não é nova. Já nesta sexta-feira Cafôfo insistia que, à semelhança do que aconteceu em Portugal continental com António Costa, após a demissão de Miguel Albuquerque depois de ser constituído arguido num inquérito que investiga suspeitas de corrupção, Marcelo Rebelo de Sousa devia anunciar a intenção de dissolver a assembleia regional e convocar eleições antecipadas.

“O primeiro-ministro [António Costa] demitiu-se, a Assembleia da República foi dissolvida e foram marcadas eleições. O que aconteceu no dia 9 de Dezembro foi uma decisão que definiu aquilo que irá acontecer nos próximos dias relativamente a esta região… Queremos coerência na decisão”, exigiu Cafôfo. De seguida defendeu que “não se pode adiar o inevitável: a marcação de eleições.”

Por sua vez, Marcelo afirmou que não dispõe nesta altura do poder de dissolução, lembrando que, dado que as eleições regionais decorreram no final de Setembro, só dentro de dois meses poderia dissolver a assembleia regional madeirense.

Queda do orçamento “não pode impedir” eleições

Esta sexta-feira, o Presidente da República também quis notar a demissão do executivo madeirense levaria à queda da proposta do Orçamento regional. "Ainda não foi debatido o orçamento da região, estava marcado para o começo de Fevereiro. Se o governo regional for demitido, e passar a governo de gestão, cai a proposta de orçamento", disse o chefe de Estado.

Em resposta a Marcelo, Cafôfo reconheceu, este sábado, que “o orçamento da região é importante”, mas defendeu que “não pode impedir que haja eleições antecipadas”. O orçamento é um “um instrumento muito importante”, mas “não pode impedir que a democracia funcione”, disse.

Mudar “cara” do governo não chega

Apesar de não fazer um pedido declarado de eleições antecipadas na Madeira, o co-líder do Livre também apontou o dedo ao que considera ser uma incoerência na acção do Presidente da República. De acordo com o presidente demissionário, Miguel Albuquerque, o conselho regional do PSD aprovará, na próxima segunda-feira, um nome para lhe suceder no governo regional. Mas para Rui Tavares, esta solução não é suficiente.

"Quem conhece bem a Madeira, quem fala com os madeirenses, sabe que a mudança de um protagonista não muda o sistema na Madeira entre PSD e os interesses económicos. O sistema chamava-se jardinismo, continua com Albuquerque, não é a mudança de um nome que vai mudar isso", criticou Tavares, em declarações citadas pela agência Lusa.

O Livre quer “certamente consistência nos critérios” aplicados, frisou Rui Tavares, sublinhando que o partido nunca disse ao Presidente da República que “decida de uma maneira ou de outra”.

"A justiça vai funcionar"

O processo que levou à demissão de Miguel Albuquerque envolve também dois empresários e o presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado.

O advogado deste último, Paulo Sá e Cunha, recusou antecipar informações sobre as provas existentes no processo, inclusive dinheiro encontrado na casa do autarca. "Não posso estar a garantir à frente de câmaras de televisão, antes de uma diligência que ainda não começou, aquilo que vai acontecer lá dentro", disse aos jornalistas à porta do Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa, onde os detidos começam este sábado a ser inquiridos.

Antes de Paulo Sá e Cunha, chegou ao tribunal o advogado do empresário Custódio Correia, um dos empresários detidos. O advogado André Navarro de Noronha disse que "há tudo para esclarecer e é pouco o que há para esclarecer”. "Sobre o processo em si, sobre o seu teor e o seu conteúdo não vou prestar declarações", afirmou. E acrescentou que o empresário Custódio Correia "está tranquilo, confiante". "A justiça vai funcionar, funciona sempre." com Lusa