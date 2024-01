Xavi anuncia que vai deixar o Barcelona em Junho

A derrota caseira averbada pelo Barcelona neste sábado, diante do Villarreal (3-5), para o campeonato espanhol, precipitou o anúncio de uma decisão que já andava na cabeça de Xavi Hernández há algum tempo: o treinador dos catalães vai abandonar o cargo no final da época.

"Quero anunciar que a partir 30 de Junho não continuarei como treinador do Barcelona", começou por dizer. "Já tinha decidido há uns dias mas agora é o momento [de dizê-lo]. O clube precisa de uma nova dinâmica", assinalou o técnico, uma das grandes figuras do futebol contemporâneo dos "blaugrana" nos relvados.

O Barcelona ocupa actualmente o terceiro lugar na Liga espanhola, a 10 pontos do líder, o rival Real Madrid, e poderá ainda ser alcançado nesta jornada pelo Atlético Madrid.

Na conferência de imprensa que se seguiu ao desaire deste sábado, Xavi repisou a ideia da necessidade de uma mudança, com outras ideias e protagonistas, e rejeitou que o Barcelona possa um dia vir a ter uma figura com a longevidade e o sucesso desportivo que teve Alex Ferguson no Manchester United.

"A sensação de ser treinador do Barça é desagradável, cruel. Faltam-nos ao respeito e é um desgaste terrível ao nível da saúde mental. Sou optimista mas a energia vai diminuindo até ao ponto em que já não faz sentido continuar. Tomei a decisão há algum tempo. Uma coisa é quando me afecta a mim, mas quando afecta também o clube... Saio a 30 de Junho".