Sp. Braga vence a Taça da Liga pela terceira vez

Minhotos triunfam na final sobre o Estoril-Praia. Após um empate no final do tempo regulamentar, o título foi decidido nos penáltis.

Há muito tempo que o Sp. Braga procura estar sempre nas decisões. Algumas épocas são melhores que outras, mas é indesmentível que os minhotos subiram um patamar neste período, aquele onde se ganham títulos. Neste sábado, os minhotos reforçaram o lugar nesse patamar, ao conquistarem a Taça da Liga pela terceira vez na sua história, graças a um triunfo nos penáltis (5-4) sobre um heróico Estoril-Praia, depois de um empate (1-1) no final dos 90 minutos. Ganhar a Taça da Liga não é nenhuma novidade para os bracarenses (ganharam em 2013 e 2020), mas é uma novidade para o seu treinador, Artur Jorge, que conquista o primeiro troféu na segunda época completa no cargo.

Nenhum dos dois era favorito a estar nesta final, mas, entre os dois, seria o Sp. Braga, por tudo o que fez no futebol português nos últimos anos. E porque, entre os dois, era quem estava mais habituado a finais. Mas o Estoril também chegou aqui a desafiar as expectativas, deixando pelo caminho dois dos três primeiros do campeonato. O que é certo é que ambos estavam nesta final sem favor nenhum, por mérito próprio. E se já tinham chegado até aqui…

O jogo começou praticamente com um golo. Tudo começa numa saída deficiente dos bracarenses para o ataque, com uma perda de bola de Victor Gómez fruto da pressão alta estorilista. João Marques ficou com a bola e deu para Cassiano, em processo de desmarcação e a fugir a José Fonte. O internacional português derrubou o avançado brasileiro e, depois de rever as imagens por conselho do VAR, Fábio Veríssimo assinalou penálti. Da marca dos 11 metros, Cassiano bateu Matheus e colocou o Estoril na frente.

Tinham passado apenas seis minutos e era o novato em finais que estava a ganhar. O Sp. Braga levou mais alguns minutos a compor as ideias, mas percebeu bem o que tinha de fazer, aproveitar a defesa subida dos “canarinhos” e apostar na velocidade dos seus avançados. Aos 12’, quase marcou numa dessas situações, com Abel Ruiz a surgir isolado na área, mas o seu remate morreu nas mãos de Dani Figueira.

O empate aconteceu pouco depois. Num canto marcado por Zalazar, a bola foi direitinha para pé direito de Ricardo Horta. Sem deixar a bola bater no chão, Horta disparou de fora da área e Dani nem se mexeu, como que para apreciar o espectáculo que acontecia bem perto de si. O golo era a motivação de que a equipa de Artur Jorge precisava para assumir, em definitivo, o comando do jogo, e foi o que aconteceu. Mas, diga-se, sem grandes oportunidades de golo.

Após o intervalo, o Estoril conseguiu montar a sua resistência em zonas um pouco mais adiantadas do campo e conseguiu retirar alguma iniciativa aos minhotos. Guitane, que andara desaparecido, fez algumas aparições de perigo relativo e houve mais presença amarela junto à baliza de Matheus. Até ao final do tempo regulamentar, houve mais Sp. Braga, mas não o suficiente para evitar uma nova decisão nos penáltis.

Positivo/Negativo Positivo Ricardo Horta “O meu melhor acto de gestão”, foi como António Salvador classificou, há uns tempos, a nega que deu ao Benfica pelo seu capitão. Horta será, provavelmente, o melhor jogador da história do Sp. Braga, alguém feito para os grandes momentos como o espectacular golo que marcou nesta final. Depois de um golo como este, converter um penálti que decisivo pareceu fácil.

Positivo João Marques Roberto Martínez já disse que está atento ao jovem extremo do Estoril, que foi o melhor da sua equipa na final. Foi ele que construiu a jogada que daria origem ao penálti convertido por Cassiano. Negativo Rafik Guitane O criativo francês esteve em dúvida. Foi a jogo, mas andou desaparecido da final. E o Estoril bem precisava dele para momentos como o que tinha tido na meia-final.

E parecia que todos tinham treinado bem os pontapés da marca dos 11 metros. Um a um, os primeiros nove pontapés foram certeiros e os guarda-redes nem sequer tocaram na bola. Al Musrati, regressado após longa ausência, tinha marcado o quinto dos minhotos e colocava pressão total sobre Tiago Araújo, o quinto dos canarinhos a avançar. Mas o seu remate saiu ao lado e ainda não seria desta que o Estoril iria ter uma taça. Festejou o Sp. Braga, que está mais habituado a estas coisas.