Mães unem-se em movimento contra a exposição excessiva de crianças aos ecrãs

Fartaram-se de lutar sozinhas contra o tempo excessivo que vêem as crianças passar coladas a um ecrã e decidiram avançar com a criação de um movimento que se propõe reflectir e agir sobre “a exposição excessiva a ecrãs na infância e adolescência”. São quatro mães e professoras que, no final do ano passado, se juntaram e criaram o Movimento Menos Ecrãs, Mais Vida!, já depois de duas delas terem lançado petições online relacionadas com o uso de telemóveis nas escolas e o recurso a manuais digitais. Agora, querem reunir-se com o Presidente da República, a quem já pediram uma audiência.

