PSP recomenda que percurso da manifestação de extrema-direita seja alterado

O parecer da PSP que o Ministério da Administração Interna (MAI) vai utilizar para a análise, com a Câmara de Lisboa, sobre a manifestação de extrema-direita prevista para a zona do Intendente, em Lisboa, no dia 3 de Fevereiro, recomenda a alteração do percurso para que não se desenvolva numa área predominantemente habitada por cidadãos imigrantes, evitando-se assim um possível confronto directo entre manifestantes e os alvos da sua contestação. Mas não é apresentada qualquer alternativa, já que isso compete à autarquia liderada por Carlos Moedas.

A marcha "Contra a islamização da Europa", organizada por grupos ligados à extrema-direita e marcada para as 18h de dia 3 de Fevereiro, desenrola-se num percurso circular na zona do Intendente e Martim Moniz, onde há uma grande concentração de habitantes e estabelecimentos comerciais de imigrantes, e até alguns locais de culto religioso.

De acordo com a organização, a marcha terá início no chafariz do Intendente, na zona do Desterro, segue pela Rua do Benformoso, uma artéria bem mais estreita, passa pela Rua Fernandes da Fonseca, na parte norte do largo do Martim Moniz, entra na Rua da Palma (onde se situa a sede do Bloco de Esquerda) e regressa ao chafariz do Intendente.

A escolha do local é justificada pela organização – com a página Racismo contra Europeus no X (ex-Twitter) – como sendo as "ruas com mais imigrantes do país, sobretudo de origem islâmica", que acrescenta, entre outros argumentos, que estas comunidades "têm de sentir que não são bem-vindas". Um tipo de discurso que, por si só, demonstra o elevado nível de risco do evento.

Defender a alteração do percurso da marcha foi a forma que a PSP encontrou para contornar as dificuldades e os problemas que a manifestação levanta, ao mesmo tempo que se respeita o preceito constitucional do direito à manifestação e também o princípio legal de que cabe unicamente à câmara municipal decidir sobre a autorização ou não da realização do evento.

A manifestação tem sido alvo de fortes críticas de diversos sectores, nomeadamente de vários colectivos anti-racistas e de apoio aos imigrantes, mas também da ministra dos Assuntos Parlamentares, que tem a pasta da igualdade e migrações​. A Câmara de Lisboa já aprovou um voto de condenação do evento, uma carta aberta apela à sua proibição e o movimento SOS Racismo já fez uma queixa-crime no Ministério Público nesta quinta-feira.

De acordo com a Lusa, o movimento argumenta que a convocatória e a manifestação/marcha "servem unicamente para expressar discursos de ódio, generalizações, preconceitos e afirmações ostensivamente falsas, injuriosas e difamatórias sobre um conjunto de pessoas, em função apenas da sua nacionalidade, origem, religião e cultura, e apelam, directamente, à violência dirigida às comunidades imigrantes que residem ou trabalham em Portugal". O que configura os crimes de discriminação e incitamento ao ódio e à violência, previstos no Código Penal, apelando ao Ministério Público que proceda "às diligências necessárias para que os mesmos sejam levados a julgamento".