Francisco Assis renuncia à presidência do CES e é substituído por Sara Falcão Casaca

Considerando ser “eticamente incompatível” exercer a presidência do CES e ser candidato do PS à Assembleia da República, Francisco Assis decidiu renunciar ao cargo.

A socióloga Sara Falcão Casaca vai substituir interinamente Francisco Assis na presidência do Conselho Económico e Social (CES), soube o PÚBLICO. Isto porque Francisco Assis decidiu renunciar à presidência do CES por ser candidato à Assembleia da República, como cabeça de lista do PS, no círculo eleitoral do Porto, nas eleições legislativas de 10 de Março.