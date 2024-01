Podcast. Corrupção na Madeira: Obviamente, Marcelo tem de dissolver

Com a saída de Miguel Albuquerque, que posição deve ter Marcelo Rebelo de Sousa? Um solução “à madeirense” ou a receita nacional?

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, diz que o Governo regional da Madeira “só pode ser demitido pela assembleia legislativa regional”. Logo, “perante esta situação, o Presidente não tem nada a dizer". Será mesmo assim?

