Jéssica Rodrigues garante melhor posição de Portugal numa prova de Inverno

Pela primeira vez, Portugal tem um representante no top 10 de uma modalidade de Inverno em qualquer edição de uma competição olímpica. O feito foi assegurado por Jéssica Rodrigues que, na madrugada desta sexta-feira, alcançou, na Coreia do Sul, a sexta posição na prova de patinagem de velocidade no gelo dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude Gangwon 2024.

Numa corrida em que a medalha de ouro foi para Angel Dalaman, dos Países Baixos, que alcançou 33 pontos de sprint, Jéssica Rodrigues manteve um ritmo forte desde a meia-final na especialidade de "mass start", tendo sido apenas superada por Dalaman.

Na final, a patinadora madeirense, de 17 anos, liderou o primeiro sprint (quarta volta), mantendo-se entre as dez melhores até ao fim do percurso de dez voltas.

“Eu estava muito nervosa para esta prova, pois é uma prova de que gosto muito e sinto-me bem a fazê-la, e porque tinha algumas expectativas. Na meia-final apurei-me com a 2.ª posição e na final consegui obter o 6.° lugar e sinto-me muito realizada por este resultado!”, reagiu Jéssica Rodrigues, citada pelo site do Comité Olímpico de Portugal.

Os outros três portugueses em prova não conseguiram chegar à final: Francisca Henriques ficou na 10.ª posição na meia-final, enquanto nos homens Manuel Piteira e Martim Vieira foram o 11.º e 12.º, respectivamente – apenas as oito melhores avançavam para a final.

O chefe da Missão de Portugal fez, de resto, um balanço positivo deste último dia de competição. "O sexto lugar da Jéssica na final da prova de mass start nestes Jogos Olímpicos da Juventude é um resultado histórico para a Patinagem de Velocidade no Gelo nacional e para os Desportos de Inverno em Portugal. É também um sinal forte, de que todo o investimento que a Federação de Desportos de Inverno de Portugal tem vindo a realizar nas suas modalidades está a começar a trazer resultados de excelência", resumiu Pedro Flávio.