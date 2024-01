Equipa de reportagem do Porto Canal agredida em São João da Madeira

Uma equipa de reportagem do Porto Canal foi agredida no início da tarde desta quinta-feira enquanto cobriam o despedimento de trabalhadores de uma fábrica de calçado em São João da Madeira.

Segundo uma notícia do próprio canal, a equipa de reportagem estava no exterior da fábrica a acompanhar os protestos dos trabalhadores que, depois de despedidos, exigiam os documentos necessários para terem acesso ao subsídio de emprego. Foi nessa altura que um homem, que segundo aquele canal fará parte da direcção da empresa, saiu do edifício e agrediu a equipa de reportagem, momentos que ficaram captados pelo repórter de imagem.

A PSP foi chamada ao local e tomou conta da ocorrência.

Em comunicado, a direcção do Porto Canal condena "veementemente as agressões de que foi alvo a equipa de reportagem" e solidariza-se com a jornalista e o repórter de imagem agredidos. "Serão desencadeados mecanismos legais contra o autor das agressões", lê-se na nota assinada por Manuel Tavares, director-geral do canal.