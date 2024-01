Marisa Matias: “Pode haver este acordo escondido com o rabo de fora” entre AD e Chega

“Precisamos de lutar seriamente para haver uma maioria que permita ter um acordo para um governo com a esquerda. É esse o cenário para o qual trabalhamos”, defende a ainda eurodeputada do Bloco.

A eurodeputada do Bloco de Esquerda (BE), Marisa Matias, que é cabeça de lista pelo Porto às eleições legislativas, desafia os partidos a darem a conhecer os seus programas e que acordos políticos estão disponíveis para fazer, acusando a direita de deixar "no ar" a ideia de que pode existir um "acordo escondido" para um "entendimento" entre a AD e o Chega. Mas pede, sobretudo, "clareza" ao líder do PS, Pedro Nuno Santos, instando-o a responder se está disponível para um acordo à esquerda com base nas exigências já feitas pelo BE.