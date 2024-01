Já se sabe que rua do Porto terá o nome de Gisberta

Arruamento entre a Rua das Eirinhas e a Travessa das Eirinhas, no Bonfim, vai ter nome da mulher transgénero assassinada em 2006.

A promessa é antiga e na próxima segunda-feira deverá, finalmente, concretizar-se. O executivo do Porto vai votar uma proposta da Comissão de Toponímia, que atribui o nome de um arruamento da cidade a Gisberta Salce Júnior, a mulher trangénero brutalmente assassinada por um grupo de 14 menores em 2006.

O arruamento ficará na freguesia do Bonfim, perto do lugar onde a mulher brasileira foi assassinada, entre a Rua das Eirinhas e a Travessa das Eirinhas.

Reunida a 12 de Outubro de 2023, a Comissão de Toponímia aprovou o nome de Gisberta para este arruamento, que estava também a ser "disputado" por Palmira de Sousa, antiga carquejeira, e Nuno Teixeira Neves, antigo jornalista do JN.

Na reunião do executivo de segunda-feira será também votada a atribuição de uma rua a Fernando Távora. A proposta, aprovada por unanimidade pela Comissão de Toponímia, atribui ao arquitecto o arruamento com início na Rua Horácio Marçal e a Rua Nova do Rio, na freguesia de Paranhos.