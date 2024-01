Helena Santos, a queijeira de Trevões

Neste episódio do Rostos da Aldeia vamos até à aldeia vinhateira de Trevões, no concelho de São João da Pesqueira, conhecer Helena Santos, a dona da única queijaria tradicional que existe no concelho. Helena tem 44 anos e dizem as suas memórias - e confirmam as fotografias que tem penduradas na parede da queijaria - que começou a fazer queijo com a avó há mais de 40 anos. Aprendeu com a avó, fez muito queijo ao lado da mãe e agora está a ensinar a filha.

