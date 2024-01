Charles Leclerc renova contrato com a Ferrari

O piloto monegasco Charles Leclerc, quinto classificado no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2023, renovou esta quinta-feira contrato com a Ferrari, permanecendo na escuderia italiana "para lá da temporada 2024".

Segundo o comunicado dos italianos, o contrato do monegasco transcende a próxima temporada, sem quaisquer outros detalhes revelados nesta fase.

Leclerc, de 26 anos, entrou na Fórmula 1 pela mão da Sauber, em 2018, e mudou-se para a "scuderia" no ano seguinte, numa carreira que conta já com cinco vitórias em Grandes Prémios e um segundo lugar no Mundial, ficando atrás do neerlandês Max Verstappen (Red Bull) em 2022.

De resto, o piloto do Mónaco soma 23 pole positions e 30 pódios desde que chegou à Ferrari, com a última vitória a ocorrer já na temporada de 2022, no GP da Áustria.