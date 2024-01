Na véspera de lançar não és tu, nem sou eu, Mariana Reis divulga videoclipe homónimo

Na véspera do lançamento do seu primeiro álbum, sucessor do EP coisas por dizer, Mariana Reis dá a conhecer o quinto single com videoclipe deste seu novo trabalho. E é precisamente com o tema que lhe dá título, não és tu, nem sou eu, realizado por Diogo Costa (MLN Studios). Com Mariana Reis (letra, música, voz, piano, guitarras), participaram na gravação Sérgio Mendes (produção, guitarras) e Diogo Arranja (bateria). Antes do tema não és tu, nem sou eu (com letra e título sem maiúsculas, como todas as canções que tem publicado), já tinham sido publicados quatros singles e viodeoclipes deste álbum. O primeiro foi e se eu te disser, em Novembro de 2022, seguindo-se, em 2024, mais uma sobre ti, em Janeiro, alguém que só sonha contigo, em Abril, e lado a lado, em Maio, gravado em dueto com João Pedro Pais. Escrita em 2017/18, é “uma canção que fala de amor, do lado mais bonito e esperançoso de uma relação”, a retratar “uma fase muito feliz” que viveu nesse momento.

Nascida em Almada, em 1996, Mariana Reis teve aulas de piano durante onze anos e aprendeu a tocar guitarra sozinha enquanto se formava em gestão de empresas. Dá aulas de piano e compõe para si própria e para outras vozes. Em Abril de 2022 lançou um EP intitulado coisas por dizer, centrado em relações acabadas, que retratou em canções como engana-me hoje, eu deixo, coisas por dizer, há brilho na noite e ainda ando assim. O álbum não és tu, nem sou eu vai ser apresentado nas lojas Fnac em Fevereiro (17 Gaia, 18 Porto, 24 Coimbra e 25 Leiria) e Março (Lisboa), antes de um concerto no Musicbox, já marcado para o dia 10 de Abril, às 21h30.