Rodrigo Areias, Tiago Guedes e Diogo Costa Amarante em Roterdão: espaços de risco

É um bom começo para o ano 2024 em termos de cinema português: três longas-metragens em estreia no Festival de Cinema de Roterdão (IFFR). Por ordem de entrada em cena na programação do festival, que tem início nesta quinta-feira e se prolonga até 4 de Fevereiro: o veterano Tiago Guedes, depois de Restos do Vento e A Herdade, apresenta Diálogos Depois do Fim — Cinco Encontros, uma montagem exclusiva para o festival de um projecto que adapta textos de Cesare Pavese (primeira de três passagens nesta sexta-feira, 26, às 17h15); Rodrigo Areias, autor de uma dezena de longas e produtor de Edgar Pêra ou Ana Rocha de Sousa, estreia O Pior Homem de Londres, com Albano Jerónimo no papel de uma figura polémica na Londres do século XIX (primeira de quatro sessões domingo, 28, às 19h15); e Diogo Costa Amarante, vencedor do Urso de Ouro das Curtas em Berlim por Cidade Pequena, revela a sua primeira longa, Estamos no Ar (primeira de três exibições segunda-feira, 29, às 16h30).

