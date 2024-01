Para Pinto da Costa a crise do FC Porto é uma invenção fantasiosa

Tendo como objecto a crise desportiva do FC Porto, Pinto da Costa "desconstruiu", no artigo de opinião que habitualmente assina na Página do presidente da revista Dragões - sob o título "Entre os melhores do mundo" -, o que considera ser uma "fantasia inventada em Portugal por inimigos de um clube que muitos sonham ver regressar ao que era antes do 25 de Abril", terminando com um "Não terão sorte".

No dia em que André Villas-Boas, candidato às eleições do FC Porto, inaugurou a sede de candidatura, na Boavista, Pinto da Costa mostrou-se surpreendido com os dados publicados pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS), e que colocam o FC Porto como décimo melhor clube do mundo e sétimo da Europa em 2023", ao que o artigo acrescenta o pormenor "além do melhor português, claro".

"Confesso que fiquei surpreendido quando li esta informação. Nos jornais portugueses só leio que estamos em crise desportiva. Nas rádios portuguesas só ouço que estamos em crise financeira. E nas televisões portuguesas só vejo que todos os outros são melhores do que nós em tudo. Afinal, parece que o problema não somos nós, o FC Porto, mas quem nos pinta com cores tão negras", vinca o líder dos "dragões", apontando o carácter objectivo e independente do "estudo".

"Este ranking vale o que o vale. E aquilo que vale resulta de ser baseado em dados que são objectivos e indiscutíveis, organizados por uma entidade internacional que não representa qualquer interesse particular no futebol português. São esses dados que demonstram que o FC Porto, esse clube em crise, que alguém disse ter perdido competitividade, foi afinal um dos melhores do mundo no último ano. Não sou eu que o digo. Também são os dados objectivos que demonstram que desde 2020 vencemos tantos troféus nacionais como o Benfica, o Sporting e o Sp. Braga juntos".