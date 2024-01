Reino Unido quer saber como pode tornar as cidades mais amigas das crianças. Por cá ainda está quase tudo por fazer

As crianças precisam de voltar a usar a rua, brincar, correr e reganhar consciência do corpo e da sua envolvente. Mas sem políticas públicas é difícil, dizem especialistas.

O Governo britânico vai avançar, esta quarta-feira, com um inquérito para tentar perceber como é que o território pode ser planeado de modo a melhorar o bem-estar das crianças. Um conjunto de associações que lida com os mais novos já deixou o alerta: são precisos espaços seguros para as crianças brincarem no exterior, porque a vida dentro de portas que levam hoje está a causar danos à sua saúde e bem-estar. Por cá, este é um caminho que está quase todo por fazer.