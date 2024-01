Dependência de ecrãs: “Há uma espécie de normalização da embriaguez digital”

O primeiro autor do estudo Scroll. Logo Existo!: comportamentos adictivos no uso dos ecrãs, Joaquim Fialho, questiona até que ponto cada pessoa será capaz de perceber que está num estado descontrolado de utilização da Internet e das redes sociais, tendo em conta os hábitos de consumo digital actuais. A investigação é apresentada nesta terça-feira no Instituto para os Comportamentos Adictivos e as Dependências (ICAD), em Lisboa, e visa compreender a mudança dos hábitos e como eles nos colocam numa situação de dependência de ecrãs.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt