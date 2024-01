Águeda procura artistas para dar cor às caixas de electricidade

O desafio é lançado a artistas em nome individual ou colectivo, com idade igual ou superior a 18 anos. A Câmara Municipal de Águeda está à procura de criativos (e de ideias) para dar cor às caixas eléctricas da cidade. Em causa está a pintura de 11 infra-estruturas em espaço urbano com uma mensagem sobre a importância da água em termos ambientais, as alterações climáticas e a preservação da biodiversidade local. A iniciativa, que resulta de uma candidatura aprovada pelo programa de intervenção artística Dar Energia à Cultura da E-Redes, tem candidaturas abertas até ao dia 23 de Fevereiro.

Com esta open call, Águeda procura dar a “oportunidade a artistas menos conhecidos”, destaca Edson Santos, vice-presidente da autarquia que tem vindo a apostar fortemente na arte urbana, contando já com dezenas de pinturas e instalações, algumas das quais assinadas por artistas de renome, como Bordalo II, Halfstudio ou Coletivo Nora, entre outros. Estas pinturas irão, assim, juntar-se ao “museu a céu aberto” da cidade, que continua “a crescer, ano após ano”, frisa o autarca, em declarações ao PÚBLICO.

Além da temática ambiental, as propostas devem incluir, na concretização do projecto, o envolvimento e participação dos alunos do curso de Artes Visuais da Escola Secundária Marques de Castilho e de utentes da Cerci de Águeda. “Já temos vindo a trabalhar com os alunos de Artes Visuais e esses projectos têm dado bons frutos. Ao juntar a Cerciag, quisemos dar um exemplo de inclusão”, frisa Edson Santos.

As propostas serão avaliadas pelos serviços municipais da Divisão de Cultura e Desporto da Câmara Municipal de Águeda – e devem ser remetidas para o email cultura@cm-agueda.pt. O investimento, num montante máximo de 4 mil euros, será distribuído pelo artista ou colectivo seleccionado, que terá três semanas (nos meses de Março e/ou Abril) para realizar o projecto. O município compromete-se a disponibilizar ainda os materiais necessários, bem como o alojamento na casa da Incubadora Cultural, no Parque Municipal de Alta Vila.

Incubadora já alojou vários projectos

A funcionar desde 2019, a partir da requalificação de um edifício antigo do jardim de Alta Vila – um espaço verde com mais de três hectares de área –, a Incubadora Cultural de Águeda já acolheu vários artistas e grupos. “Uns fazem-nos propostas para virem para cá desenvolver os seus projectos nas residências, outros somos nós que propomos, nomeadamente através destas open calls, e também a partir de intercâmbios, como temos agora com a Croácia, Canadá e Marrocos”, realça Edson Santos.

Uma das grandes mais-valias desta incubadora reside, precisamente, na sua envolvência. “Está localizada num jardim fantástico, no centro da cidade, e quem vem quer voltar”, acrescenta o autarca.