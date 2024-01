Europeu de andebol: Portugal empata com Países Baixos e vai ter de esperar

Selecção nacional fechou o “main round” com um empate (33-33), mas continua na luta pelo seu melhor Europeu de sempre e está perto de garantir vaga no torneio pré-olímpico.

A selecção nacional ficou-se por um empate (33-33), em Hamburgo, frente aos Países Baixos, na última jornada do "main round" do Europeu de andebol e viu vários dos objectivos que traçou serem adiados.

Agora, terá de esperar pelo Eslovénia-Dinamarca desta tarde (17h) para saber se fica em terceiro lugar do grupo II e se vai ao jogo do quinto lugar, uma classificação que lhe garante uma vaga no torneio pré-olímpico para os Jogos de Paris, no próximo Verão.

Portugal está em terceiro lugar do agrupamento, com cinco pontos, e irá ficar com essa posição se a Eslovénia empatar ou perder com os dinamarqueses, já qualificados para as meias-finais deste Europeu organizado pela Alemanha.

Os portugueses continuam ainda na luta pela sua melhor classificação de sempre - até agora, o melhor foi o sexto lugar no Euro 2020.

Este não foi o melhor dos jogos da selecção orientada por Paulo Jorge Pereira num Europeu onde já se exibiu a um nível altíssimo. Frente a uma selecção que ainda não tinha qualquer ponto neste “main round”, Portugal foi, sobretudo, muito pouco eficaz no ataque, desperdiçando uma enorme exibição do jovem Diogo Rêma na baliza – foi ele que manteve Portugal na discussão do resultado na primeira parte.

A selecção nacional conseguiu estar na frente nos primeiros ataques, mas, depois, pareceu haver sempre alguma precipitação no momento do remate. E os neerlandeses, liderados a partir do banco pelo lendário sueco Staffan Olsson e sem nada a perder neste Europeu, conseguiram colocar-se na liderança, mas também a enfrentar dificuldades no ataque porque Rêma estava inspirado.

As 13 defesas de Rêma, com uma eficácia perto dos 50%, foram quase tantas como os golos portugueses na primeira meia-hora. Com os irmãos Costa longe do acerto de outros jogos, valeu o sangue-frio de António Areia nos sete metros e algumas boas finalizações de Luís Frade na zona de pivot para manter o marcador em níveis respeitáveis ao intervalo – 15-17 favorável aos neerlandeses.

A selecção nacional não melhorou muito na segunda parte, mas conseguiu aproveitar da melhor forma uma exclusão de um adversário para ficar a perder por apenas um. Martim Costa começou a acertar mais na baliza dos Países Baixos e, aos 51’, Portugal recuperou finalmente a liderança, através de um remate certeiro de Pedro Portela.

No último minuto, Portugal teve posse de bola para manter a diferença nos dois golos, mas Frade não conseguiu bater o igualmente inspirado guardião neerlandês Ravensberg. Na resposta, os Países Baixos conseguiram empatar (33-33) e, no último suspiro, Kiko Costa ainda tentou uma penetração, sendo travado em falta. O cronómetro continuou a andar, os árbitros foram ver se a falta era merecedora de livre de sete metros, mas mantiveram a decisão original dos nove metros e a bola de Salvador, já com o tempo esgotado, não passou do bloco.

Rêma, com 15 defesas, foi eleito o MVP do jogo. Martim Costa e Luís Frade, ambos com oito golos, foram os melhores marcadores da selecção portuguesa. Rutger tem Velde, com sete golos, liderou os neerlandeses, que não conseguiram fugir ao último lugar do Grupo II.