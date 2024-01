Estigma impede universitários com sintomas de depressão e ansiedade de procurarem ajuda

Os estudantes universitários procuram ajuda na área da saúde mental mais frequentemente após serem expostos a "intervenções" de redução do estigma, como vídeos ou imagens com testemunhos de outros estudantes. Esta é a principal conclusão de um estudo do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP) publicado este mês na revista científica Psychiatry Research.

