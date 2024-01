Amador Nick Dunlap vence American Express do PGA Tour

O golfista amador norte-americano Nick Dunlap, de 20 anos, surpreendeu o mundo do golfe e do desporto em geral ao vencer o American Express, prova do PGA Tour dotada com 8,4 milhões de dólares, que decorreu entre quinta-feira e domingo no La Quinta Resort & Club, na Califórnia, contando com 21 jogadores do top-50 mundial entre os seus 156 participantes iniciais.

Natural de Huntsville, Alabama, estudante do segundo ano na Universidade do Alabama e campeão em título do U.S. Amateur Championship, Dunlap tornou-se o primeiro amador a vencer naquele circuito desde Phil Mickelson no Northern Telecom em 1991.

Foi apenas o sétimo amador desde 1945 – e o terceiro desde 1957 – a ganhar no PGA Tour. Tornou-se também o mais jovem amador a triunfar desde 1910.

E fê-lo em grande estilo, assumindo o comando com uma sensacional terceira volta de 60 (-12), para partir para a jornada decisiva a liderar com três shots de vantagem sobre o compatriota Sam Burns, 22.º no ranking mundial.

Ele viria a concluir no domingo com 70 (-2) no Stadium Course, para um total recordista no torneio de 259 pancadas, 29 abaixo do Par, agregado este que lhe deu a vantagem mínima sobre o sul-africano Christiaan Bezuidenhout, o qual, sendo segundo, ficou com o prémio reservado ao primeiro, no valor de $1,5 milhões.

“Ainda estou em choque, estou mesmo”, disse a nova sensação do golfe mundial. "Eu tinha milhares de cenários diferentes na minha cabeça sobre como seria o dia de hoje, e não foi nada como esperava. Acho que essa foi a parte boa de tudo. Isto é golfe. Acertei muitos shots que achei que não iria acertar e depois acertei outros que foram muito melhores do que esperava, e a mesma coisa com o putting. Como eu disse, acho que essa é a parte fixe do golfe.”

Justin Thomas, Xander Schauffele e Kevin Yu partilharam o terceiro lugar com 261 (-27).

