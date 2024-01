Portugal perde com a Suécia e vai lutar pelo torneio Olímpico

A selecção sueca confirmou o favoritismo no duelo com a equipa portuguesa de andebol que, se vencer terça-feira os Países Baixos, entrará na luta pelo quinto lugar do Europeu 2024.

Tal como tinha acontecido na fase de grupos contra a tricampeã do Mundo Dinamarca, o frente a frente de Portugal com uma das potencias nórdicas do andebol mundial terminou sem surpresa: a Suécia, campeã da Europa, bateu neste domingo em Hamburgo a selecção nacional, por 40-33.

Na penúltima jornada do main round, a equipa portuguesa esteve bem na primeira parte e chegou a estar na frente, por 8-7, mas um mau arranque nos últimos 30 minutos fez a vantagem da Suécia disparar rapidamente para sete golos e, a partir daí, Portugal não mais conseguir colocar em causa o triunfo sueco.

Apesar da derrota frente à Suécia, a equipa portuguesa continua em boa posição para lutar pelo quinto lugar no Europeu da Alemanha, classificação que colocaria a equipa liderada por Paulo Jorge Pereira na luta pelo quinto lugar, posição que dará acesso ao torneio de qualificação para os Jogos Olímpicos.

Para que isso seja possível, Portugal terá de garantir terça-feira (14h30, RTP2) um triunfo contra os Países Baixos, selecção que já está eliminada após ter sido derrotada nos três jogos que disputou na main round.

No Grupo I do main round, realiza-se nesta segunda-feira a quarta jornada, com a França, a Hungria, a Áustria e a Alemanha em melhor posição para lutarem pelas meias-finais – a Croácia ainda tem hipóteses matemáticas. Os franceses, que continuam com um registo 100% vitorioso, asseguram já o apuramento se derrotarem em Colónia os austríacos.