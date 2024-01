A Suíça foi o primeiro país do mundo a criar uma sala de consumo assistido de droga, em Berna, em 1986 — poderá ser agora o primeiro país do mundo a legalizar a venda de cocaína para consumo recreativo? Eva Chen, deputada da Esquerda Alternativa de Berna, um partido representado no parlamento da capital suíça, um dos 26 cantões da federação helvética­, avançou em Dezembro com um projecto-piloto para permitir a venda legal daquela substância.

