Iniciativa Liberal e Carla Castro: do liberalismo ao estalinismo?

A Iniciativa Liberal enfrenta uma crise interna que ganha um novo capítulo com a saída de Carla Castro. A falta de sensibilidade da direcção do partido para incluir as várias sensibilidades do partido e a pouca preparação política de Rui Rocha fazem antever um cenário de implosão da Iniciativa Liberal nas próximas eleições legislativas. Para onde caminham os liberais é o tema em análise neste episódio do Soundbite.

