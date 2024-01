Bisavó argentina é mulher mais velha da história a candidatar-se a Miss Universo

As redes sociais que acompanham os concursos de beleza foram inundadas nesta semana com imagens da actriz e modelo argentina Iris Amelia Alioto. Aos 72 anos e bisavó, foi anunciada nesta segunda-feira como candidata oficial da etapa de Buenos Aires do Miss Universo Argentina 2024.

Professora de dança e tradutora, Iris é a primeira aspirante a Miss Universo do país latino com mais de 50 anos e a mais velha candidata de qualquer instância do concurso de beleza, em mais de 70 anos de história. Nascida em 1952, tem menos de 500 seguidores no seu perfil no Instagram e, no currículo da actriz, constam participações em produções para o cinema e televisão da Argentina, ao lado de nomes como Cecilia Roth — uma das actrizes mais famosas do país.

“A idade já tenho e sei bem onde vou. Não tenho medo de qualquer agressão ou hostilidade que possa receber da parte do público. Acho que quando me ofenderem, vou mandar um beijo!”, declarou, quando questionada sobre o desfile de fato de banho em entrevista a um programa da televisão local.

A candidatura de Iris só foi possível após a mudança da regra de idade anunciada em Setembro passado pela organização do Miss Universo, a determinar o fim dos limites de idade para participar do concurso. A novidade é histórica, uma vez que tal nunca tinha acontecido em mais de 70 anos de existência da competição, criada em 1952 — precisamente o ano em que a nova concorrente nasceu. A regra é válida a partir de Janeiro de 2024. Antes disso, só podiam estar na competição mulheres entre os 18 e 28 anos.

A iniciativa de Iris, aparentemente, estimulou outras argentinas acima dos 28 anos a candidatarem-se. Além de jovens de 20 e poucos anos, também estão na lista do Miss Universo Buenos Aires 2024 a profissional de saúde Maria Alejandra de Pascua, de 54 anos, e a modelo e professora de inglês Romina Alarcón, de 37 anos.

Outro destaque do grupo de concorrente à coroa da capital argentina é a neta de Iris: a estudante Abril Ayelen Manfrin, de 20 anos. A modelo plus size e mãe de um menino de três anos já foi candidata ao mesmo certame no ano passado e relata ter lidado com muitas críticas na Internet sobre o seu corpo. Este ano, assegura, está mais forte para lidar com as críticas, tendo a avó ao seu lado.

Iris, no entanto, não é a primeira miss acima dos 50 anos a usufruir da nova regra. Na semana passada, a filipina Jocelyn Cubales, de 69 anos, tornou-se a pioneira dessa abertura ao ser revelada como uma das candidatas oficiais da etapa de Quezon City para a Miss Universo Filipinas. A final do concurso asiático, considerado um dos maiores e mais importantes do planeta, será no dia 31 de Janeiro.

Vale lembrar que a notícia da mudança de regras do Miss Universo chegou num contexto inédito para a marca, que nunca esteve tão próxima dos temas de diversidade e inclusão. O principal motivador dessa disrupção foi a compra do concurso, há quase dois anos, pela empresária tailandesa Anne Jakrajutatip, que é uma mulher transgénero.

Inclusive, a última edição da Miss Universo, em Novembro passado, foi considerada a mais “plural” de sempre, já que além de duas mulheres transgénero (como Marina Machete de Portugal), teve entre as candidatas uma modelo plus size (Miss Nepal) e duas mães (misses Colômbia e Guatemala). A actual Miss Universo é a nicaraguense Sheynnis Palacios, de 23 anos.

Exclusivo PÚBLICO/Folha de S.Paulo

O PÚBLICO respeitou a composição do texto original, com excepção de algumas palavras ou expressões não usadas em português de Portugal.