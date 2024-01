Água do Sado e Alqueva usada para produzir amoníaco verde em Sines

A Iberdrola vai usar água das barragens de Morgavel e do Alqueva para produzir o hidrogénio verde necessário ao fabrico de amónia verde em Sines. O projecto Green Ammonia Express Sines (Exporting Renewable Energies and Sustainability) quer criar uma “cadeia de produção de amoníaco verde, em larga escala, a partir de hidrogénio verde” na Zona Industrial e Logística de Sines (ZILS), de modo a exportar por via marítima esta matéria-prima usada no fabrico de fertilizantes e outros produtos químicos.

