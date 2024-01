Morada de Eugénio de Andrade reabre em Junho como Casa da Poesia

No dia em que o poeta faria 101 anos, a Câmara do Porto abriu a casa da Foz do Douro para lançar a Biblioteca Digital Eugénio de Andrade e anunciar que será ele o autor homenageado na Feira do Livro.

O ainda director do Museu e Bibliotecas do Porto, Jorge Sobrado, apresentou esta sexta-feira a Biblioteca Digital Eugénio de Andrade, uma nova plataforma que disponibiliza on-line imagens de manuscritos, dactiloscritos, fotografias, cartas, objectos de uso pessoal, recordações de viagens e outros materiais do espólio do poeta que estão na posse dos municípios do Porto e do Fundão.