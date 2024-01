Um espectro assombra a Europa

Num texto breve e muito recente (pode ser lido aqui), o filósofo italiano Giorgio Agamben olha com as lentes mais escuras a configuração política e social do nosso tempo e conclui que estamos a entrar na fase extrema de um processo (“cujo fim não podemos prever com certeza, mas cujas consequências poderão ser catastróficas”) que evoca a “mobilização total” empreendida pelo fascismo para a instauração de uma “nova ordem”. Podemos perceber que se trata de uma análise proveniente do laboratório político italiano, em contínuo funcionamento desde os anos 20 do século passado.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt